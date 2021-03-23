Какая связь существует между «теорией разбитого окна» и современными реалиями в Украине? Об этом рассуждали в программе «Политика наизнанку» сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев и дипломат, бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
«Человек позиционирует себя как антисоциал и дает пример другим, что так можно себя вести. Когда в телеэфире политик оскорбляет оппонента нецензурной бранью – этои есть практика «разбитого окна». Этот пример закладывает основы правового нигилизма. Это ведет к разрушению не только гражданского общества, но и государства. Это элемент информационной войны», - отмечает Дмитрий Снегирев.
Александр Левченко указывает: вопрос в том, насколько Украина – успешное государство в социально-экономическом плане. Экономика – этои фундамент для ее обороноспособности, и возможность построить передатчики, которые бы транслировали украинский сигнал на Крымский полуостров.
«Например, крымчане сейчас хуже живут, чем в 2014 году. Это хороший информационный повод, чтобы эту тему продвигать дальше – амы не можем, потому что сами живем гораздо хуже, чем в 2014 году», - рассуждает он.
«Ясно, что когда ты экономичнее показываешь, что вот здесь наша территория продвигается семимильными шагами вперед в экономике – этовлияет на людей. Мы открываем КПВВ, чтобы жители временно оккупированных территорий как можно больше ездили и смотрели, как мы живем. И они ездят, и смотрят, и анализируют», - говорит Левченко.
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Он приводит пример из недавнего прошлого, который свидетельствует о чрезвычайной силе открытых границ между государствами.
«Почему рухнул Советский Союз? Горбачев открыл границы. Люди поехали и начали смотреть, как живут граждане Европы. В СССР рассказывали, что мы – лучшаяв мире страна. А оказалось, мы хуже всех живем! Вполне понятно, что когда в 1991 году СССР упал – егозащищать никто не собирался», - рассказывает политик.
Напомним, «Права справа» выяснила и опубликовала список из 120 итальянцами находившихся на территории ООС.
Ранее Politeka распространяло мнение Снегирева, что подрыв главаря террористов Сергея Попова - имитация спецслужб «ДНР».
Также Politeka опубликовала мнение Снегирева, что давление на Россию из-за Нормандского формата не имело последствий.