Терапевт, фитотерапевт, писатель, медицинский блогер Борис Скачко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как правильно носить и менять маску для защиты от коронавируса.
«Маска защищает 3-4 часа – до тех пор, пока она влажная. Если человек правильно пьет воду, у него вода испаряется через легкие – маска будет влажной. Коронавирусы, находясь в частицах слюны либо слизи, не высыхают, они становятся свободными. Вот при высыхании маска освобождает вирус, и он может при вдохе уже попасть в дыхательную систему», - говорит медик.
«Маска не должна быть однослойной. Маска должна быть двух-трехслойная обязательно. В этом случае это надежная защита на ближайшие 3-4 часа», - добавил он.
После того, как маску сняли, терапевт советует ее термически обработать (коронавирус погибает при нагревании выше 56 градусов, как и большинство других вирусов).
«Если вы утюжком прошлись по старой маске – она у вас опять стала новой. Если вы взяли ее просто в стиральной машине постирали – вы тоже вымыли все эти коронавирусы, частицы слюны и другие вирусы. Маска вновь чиста и невинна, вы опять можете ее использовать как средство защиты», - рассказал Скачко.
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По его словам, если у вас нет маски – на рот и нос можно поднять шарф, так как он выполняет ту же функцию некоторое время. Но терапевт отмечает, что шарф должен быть достаточно плотным.
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