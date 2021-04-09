На протяжении всей истории Украины философия ненависти толкала народ к раздору и разрушению государства как такового, зато философия любви породила независимость и украинскую нацию. Об этом заявил в программе Алексея Толкачева «БДСМ» Олесь Доний, журналист, политик и общественный деятель.

Говоря о программе Дония «25 ступеней к общественному счастью», Толкачев спросил о философии любви, на которой она и базируется. Политик же со своей стороны отметил, что именно эта позиция в противовес философии ненависти и позволила 1991 года решением референдума провозгласить независимость Украины.

Возвращаясь на несколько лет назад, в 1986 год, он вспоминает, что тогда никто не поддержал предложение изменить язык преподавания в университете имени Тараса Шевченко на украинский. Так же и относились к идее независимости. «Первый референдум по независимости мы проиграли», - утверждает Доний. Тогда и «Народный рух Украины», и «Украинский студенческий союз» были против и выступали с соответствующей агитацией. А поддержку эта идея получила лишь в 4 регионах, в других - идея коммунистов единства с Россией.

«А мы пошли с философией любви ...», - рассказывает журналист. С этих позиций открывался уже совсем другой горизонт, лучший и более успешный, с массой возможностей. В результате свое мнение изменила даже политическая оппозиция, развернулась кампания по агитации за независимость. Он считает, что без философии любви в свое время не было бы и независимой Украины.

Тем не менее, наше понимание превосходства этой позиции утрачено, а потому люди обвиняют власти в том, что они выдали в свое время всем гражданам украинский паспорт, а не сделали условную чистку русскоязычного населения. И в таком случае, убежден политик, нынешняя война началась бы еще в 1991 году и закончилась бы сразу поражением, ведь и украинские силы в то время были не те.

«Идеи независимой Украины в 1918-1921 годах проиграли из-за ряда факторов в идейном соревновании», - объясняет Доний. Так, Центральная Рада, Скоропадский, УНР, Директория - все они базировались не на тех позициях, а потому их идеи проиграли большевикам на национальной и социальной почве.

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