Какую роль сыграли австрийские дивизии войска Рейха во время Второй мировой войны? На этот вопрос ответил в своем блоге политолог Руслан Бизяев.

Сначала Бизяев рассказывает о чрезвычайно мощной 45-ой пехотной дивизии Вермахта. Она была на фронте с самого начала войны, успешно провела польскую кампанию, вторглась в Бельгию, осадила Брестскую крепость, участвовала в битве за Москву... С этой дивизии 12 человек получили Рыцарский Железный Крест, а это самая высокая тогдашняя награда в Германии.

Но в июле 1944 года дивизию практически уничтожили на линии Березина-Днепр. «Все бы ничего, но дивизия была австрийская», - отмечает политолог и добавляет, что она вошла в армию Рейха 1938 года. В целом же таких бывших австрийских дивизий в армии Вермахта было 6. «И надо признать: все они воевали хорошо», - подчеркивает Бизяев. Он добавляет, что в противовес им те же итальянские и румынские войска показали себя гораздо хуже и скорее даже создавали проблемы.

Далее политолог пытается объяснить, почему же австрийские дивизии заслуживают такого внимания. Попутно он вспоминает операцию союзников в 1943 году под названием «Хаско», которая была направлена ​​на Сицилию. Расклад тогда был таким: 8-а английская и 7-американская армии насчитывали полмиллиона человек, кроме этого, почти 4,5 тысяч боевых самолетов, а на Средиземном море - эскадра Гранд-Флит. Этой военной мощи Сицилия могла противопоставить лишь 9 итальянских дивизий, что не отличались особой силой. Тем не менее, союзники опасались именно немецких дивизий, которых даже в количестве двух штук на Сицилии будет достаточно, чтобы операция провалилась.

Эти опасения в апреле 1943 года руководству союзных войск передал Д.Эйзенхауэр. На это Уинстон Черчилль гневно ответил меморандумом: «Если присутствие двух немецких дивизий считается решающим фактором для отказа от любых наступательных операций для миллиона человек, находящихся ныне в Северной Африке, то трудно себе представить, каким образом можно вообще продолжать эту войну».

Кроме того, британский премьер чувствовал определенную вину перед Сталиным, ведь из-за «Хаско» россиянам отказали в поставке военных материалов. Теперь отказывались от проведения этой же операции из-за близкого размещения 2 немецких дивизий. В то же время на фронте Советский Союз имел дело со 185 дивизиями армии Вермахта.

Напоминаем, Бизяев рассказал, как Австрия оказалась в составе Рейха .