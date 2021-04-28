Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

Оперативники СБУ установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. При чем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».

Конвертация средств происходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задокументировали организаторами проведения финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

более 43 млн грн;

более 800 кг серебра в банковских слитках;

компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;

документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.