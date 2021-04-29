Власть должна предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги. Об этом заявила народный депутат, лидер партии «Голос» Кира Рудик.

"Сейчас любые инициативы, которые заставляют платить людей больше без внедрения справедливой честной системы, которая будет понятно работать, являются неэффективными. Я считаю, что сейчас мы должны все сконцентрироваться на том, чтобы помочь стране выйти из кризиса, помочь малым, средним предпринимателям пережить локдауни, в которые их позагоняла и центральная, и местная власть», - сказала Рудик в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, партия «Голос» инициировала ряд законопроектов по поддержке малого и среднего бизнеса, которые нужно как можно быстрее принять, чтобы помочь бизнесу пережить локдаун и его последствия.

"Это и расширение квэдов, по которым люди смогут получить 8 тыс.грн., и мораторий на различные налоговые проверки. Третье-это конечно отмена единого социального взноса для всех, кто закрылся на локдауне. Это то, что нужно сейчас делать. А не работать с законами, где налоги увеличиваться», - подчеркнула Рудик.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство, а народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал вдаде вместо повышения налогов навести порядок на теневом рынке топлива, где процветают миллиардные коррупционные схемы.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги, что в результате приведет к падению доходов в бюджет.