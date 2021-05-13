Стоит ли рассчитывать Украине на помощь со стороны НАТО и какие действия помогут государству вступить в эту организацию? На эти вопросы ответил политик и глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» .

«Самое страшное, что делает власть - это бездействие для укрепления экономики», - говорит политик. Он отмечает, что без укрепления экономики не удастся выстроить ни мощный средний класс, ни развить науку, образование, армию и здравоохранение. Смешко низко оценивает общий уровень развития Украины при таком хорошем ресурсном обеспечении. «Тарифы эти - о чем вы говорите? Природные ископаемые у нас фантастические, лучшие в Европе - их грабят», - возмущается он. В то же время все это мешает развитию экономики.

Еще одной проблемой Украины является, как говорит политик, лелеяные иллюзий относительно помощи НАТО. Мол, только вступим, так сразу будет защита. Смешко объясняет, что этого не будет: многие западные страны зависят от России экономически, она подкупает их дешевой энергетикой. Итак, по его словам, за Украину воевать не будут.

С другой стороны, он находит причины такого равнодушия к Украине не только в экономической сфере. «Почему они должны заботиться об Украине, которая позволяет украинский народ грабить, издеваться над народом?», - спрашивает эксперт. Следовательно, он считает, что украинцы в плену иллюзий и вопрос НАТО нужно отложить на потом. Ведь вступлению в эту организацию должна предшествовать серьезная работа. В частности, Смешко говорит о Германии и Франции - именно их поддержкой стоит прежде всего заручиться, пустить их бизнес на украинский рынок и привязать как-то экономически.

Напоминаем, Смешко рассказал, какими он видит три основных закона функционирования современной демократии .