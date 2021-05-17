Инициатива Кабмина о введения акцизного сбора на производимую в стране «зеленую» электроэнергию является абсурдной, заявила народный депутат Виктория Гриб.



"Похоже, что правительство абсолютно не волнует не только нарушение Меморандума, но и полное фиаско инвестиционного имиджа страны в глазах иностранных инвесторов", - сказала она.



Нардеп напомнила, что по итогам 2020 года из-за больших убытков иностранные инвесторы вывели из Украины 1,3 млрд долл. Это крупнейший отток чистых инвестиций из украинской экономики за последние 20 лет. В первом квартале 2021 года из страны вышло еще 264 млн долл.



"Отрасль ВИЭ - одна из самых быстрорастущих в нашей экономике. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, зеленая энергетика нарастила мощности на 22%. Высокий темп, но нужно еще быстрее, так как чистая энергия лежит в основе решения таких задач, как декарбонизация экономики и создание водородной энергетики. Однако вместо получения стимулов от государства, украинская зеленая энергетика столкнулась с абсурдной системой решений, которые идут вразрез с официальными заявлениями Украины о приверженности зеленому курсу", - заявила В.Гриб.



Она также отметила, что долг перед компаниями-производителями чистой э/э на апрель 2021 года составил почти 18 млрд грн. Инвесторы получили лишь четверть долгов, которые правительство обязалось погасить в рамках подписанного в 2020 году Меморандума и принятого парламентом ЗУ № 810-IX. Зеленые компании согласились на предложение власти снизить зеленый тариф на э/э в обмен на погашение долгов. Бизнес выполнил свою часть сделки, а власть нет, подчеркивает политик.



В.Гриб акцентировала на том, что недальновидность и непрофессионализм власти уже стоили Украине кредита МВФ на сумму 2,9 млрд долл. Фонд однозначно дал понять, что возобновление кредитования нашей страны невозможно без наведения порядка в энергетике, в том числе без решения проблемы долгов перед зеленой энергетикой.



"Какие еще аргументы нужны Украине, чтобы начать выполнять свои обязательства и предоставить отрасли ВИЭ преференции для приоритетного развития? Возможно, в национальной энергетике назрели определенные кадровые решения, которые помогут сдвинуть решение проблем с мертвой точки", - подчеркнула народный депутат.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.



Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.



Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.



По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.



По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.



По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 5 млрд грн.