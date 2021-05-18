Отоларинголог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Марина Внукова специально для Сlutch рассказала о том, как вернуть обоняние после коронавируса.

"Потеря обоняния при COVID-19 связана с вирулентностью этого вируса. То есть это один из его симптомов проявления, который глубоко проникает в обонятельные клетки, находящиеся в носу. Почему? Потому что нос первым встречает эту инфекцию.

Существует алгоритм лечения, который поможет вернуть обоняние после коронавируса:

В послевирусном периоде, когда не возвращается обоняние, нужно обязательно в течение месяца использовать топические кортикостероиды. Они уберут отек в носу. Обязательно нужно капать витамин А в течение месяца в каждую половину носа для восстановления слизистой оболочки. И существует еще обонятельная гимнастика. Для этого необходимо взять три баночки и налить в них разные масла. Например, эвкалиптовое, лавандовое и лимонное. И в течении дня нюхать эти три баночки. 2-3 раза в день. Для того чтобы тренировать обонятельные клетки воспринимать запахи", - сообщила врач.

В Сети можно встретить огромное количество информации о том, что восстановить обоняние после коронавирусной инфекции поможет вдыхание паров спирта. Однако по словам Марины Внуковой делать это не стоит, поскольку "дышать парами спирта абсолютно бесполезно".