Политический аналитик Тарас Чорновил в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что за задержанным в Минске Романом Протасевичем могла быть слежка, однако он не ожидал, что его фигура настолько значима, что будут делать такую ​​спецоперацию.

"Слежка могла быть. Для слежки главное просто иметь там резидентуру. Человек, который работает публично, здесь этот человек выехал. Я так понимаю, в Афины он (Роман Протасевич, - ред.) выехал на отдых со своей невестой. Отследить - российские спецслужбы могут это сделать элементарно... Я думаю, что он не ожидал такого результата. Он не считал, что его фигура настолько значима, что для него будут делать такую ​​спецоперацию", - сказал Тарас Чорновил.

Он отметил, что никто не мог подумать о том, что такое произойдет. До того, как Россия сбила в Украине малайзийский Boeing - таких вещей произойти не могло.

"Беларусь сделала то, что называется акт пиратства именно ради пиратства. В этом есть особенность", - добавил Чорновил.

Как сообщала Politeka , Карасев объяснил, что самолет с Протасевичем посадили в пример другим протестантам .