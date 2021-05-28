Политический аналитик Тарас Чорновил в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что за задержанным в Минске Романом Протасевичем могла быть слежка, однако он не ожидал, что его фигура настолько значима, что будут делать такую спецоперацию.
"Слежка могла быть. Для слежки главное просто иметь там резидентуру. Человек, который работает публично, здесь этот человек выехал. Я так понимаю, в Афины он (Роман Протасевич, - ред.) выехал на отдых со своей невестой. Отследить - российские спецслужбы могут это сделать элементарно... Я думаю, что он не ожидал такого результата. Он не считал, что его фигура настолько значима, что для него будут делать такую спецоперацию", - сказал Тарас Чорновил.
Он отметил, что никто не мог подумать о том, что такое произойдет. До того, как Россия сбила в Украине малайзийский Boeing - таких вещей произойти не могло.
"Беларусь сделала то, что называется акт пиратства именно ради пиратства. В этом есть особенность", - добавил Чорновил.
Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что самолет с Протасевичем посадили в пример другим протестантам.
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Также Politeka сообщала, что Денисенко рассказал, какие последствия для Украины будет иметь задержания Протасевича.