Насколько справедливы утверждения о том, что Украина находится под внешним управлением? Об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает бывший и.о. министра экономики, руководитель Киевской школы экономики по политическим вопросам Павел Кухта.

«Внешнего управления в Украине нет – есть влияние, с которым нужно считаться. Причём это влияние в значительной мере связано с тем, что и Россия долгое время влияла на нашу страну. Причина внешнего влияния – недостаточная субъектность внутри самой Украины. Ответственность за решения, которые должны вырабатываться и приниматься у нас, часто перекладывается на кого-то внешнего – раньше на Россию, теперь на Запад и МВФ. И это делают наши политики, а не внешние игроки отнимают у них инициативу. Да и население склонно отказываться от ответственности», - говорит экономист.

Он напомнил о недавнем опросе на тему «Что должен делать Запад в связи с провалом борьбы с коррупцией в Украине?». Половина респондентов ответила: наложить санкции на украинских руководителей.

«Украинский избиратель заявляет, что не несёт ответственности за тех, кого он выбрал. Пусть их наказывает Запад. Пусть он за нас решит наши проблемы. Что это, как не отказ от субъектности? Зачем тогда говорить о внешнем управлении, если мы сами затягиваем его к себе? Сейчас ходят байки о транснациональных корпорациях, которые готовы скупить всё в Украине – но я пока не вижу ни одной», - подчёркивает Павел Кухта.

Ранее, как сообщает Politeka, он утверждал, что введение в Украине накопительной пенсионной системы в нынешних условиях приведёт лишь к тому, что бизнес уйдёт в тень .