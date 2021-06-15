Принятие законопроекта о снижении промышленных выбросов (4167) в предложенной редакции будет тормозить научно-техническое развитие Украины. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.



«Закон в той редакции, которая финально обсуждалась, не давал четкого ответа на вопрос, каким образом НДТМ (Справочник наилучших доступных технологий и методов) будет управляться. Потому что выводы на основе НДТМ будут являться причиной для пересмотра нормативов. А вот кто управляет НДТМ, какой статус этого документа, в законе отсутствует напрочь. Отсутствует понимание вообще, кто будет управлять этими документами, кто будет пересматривать, как будут вообще разрабатываться эти наилучшие доступные технологии и методы», - рассказала Берзина.



Она также отметила, что слепое копирование европейских экологических норм и НДТМ без учета состояния и возможностей отечественной промышленности и экономики в целом будут иметь негативные последствия для развития нашей страны.



«Голые переводы с европейских брефов – это на корню губит вообще научно-технический прогресс в Украине. Получается, что мы вообще не учитываем то, что происходит в нашей стране. А у нас по многим отраслям все-таки есть лучший технический потенциал», - объяснила Берзина.



Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.



В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.