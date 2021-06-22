В программе «Диалоги с Макаренко» общественный деятель, академик, лейтенант, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказывает, как организовал в Киеве творческое объединение «Альтернатива», и какие культурные мероприятия проводил в начале 90-х.

Кроме «бандитских 90-х» в стране была и другая, культурная другая жизнь, утверждает он.

«На фестиваль «Рок в борьбе за мир», который мы организовали, приехало много зарубежных групп из Польши, Венгрии, России, Голландии. Из Москвы приехали «Электросудорожная терапия» и «Веселые картинки». Я помню, как проводил впервые в Украине Музыкальный ринг. Договорился с Григорием Чапкисом, который тогда был директором образцового концертно-​танцевального зала «Юность». Была группа «Вавилон», она же «Работа Хо» с Сергеем Поповичем, которая вместе с «ВВ» Олега Скрипки и «Коллежским асессором» входили в так называемую рок-артель», - рассказывает Назаренко.

«В то время я еще создавал театр киноактера при киностудии имени Довженко, театр «Премьера» вместе с Николаем Олялиным, Вячеславом Ворониным, первым мужем актрисы Лидии Шукшиной, и Валерой Свищевым. Создал киевский видеоклуб «Интерфейс», нас курировал покойный Саша Разумков – папа нынешнего спикера Верховной Рады. Он тогда был инструктором ЦК комсомола», - вспоминает Олег Назаренко.

Как хватает энергии на все: служба в вооруженных силах, творческая и общественная деятельность? – интересуется ведущий Анатолий Макаренко.

«Надо переключаться. Как говорил Козьма Прутков, узкий специалист подобен флюсу. Надо пытаться развиваться во всем, изучать то и это. Я не хочу уподобляться тем, кто прекрасно разбирается в политике, футболе и воспитании детей. Я лучше буду заниматься вещами, в которых все-таки стану специалистом. Надеюсь, потому что я еще расту, и буду расти дальше», - заключает Назаренко.

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