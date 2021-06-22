Урбанист, общественный деятель, писатель Дмитрий Данченко в программе Алексея Толкачева «БДСМ» объяснил, почему у России не бывает много политических союзников.

«Культура дипломатии там очень примитивная. И мы немножко тяготеем еще к этому примитивному пониманию. Они идут как слон или носорог. Они идут и хотят взять свое. Вот если французы хотят взять свое, они приходят и говорят: «я хочу с вами посотрудничать, давайте посотрудничаем, давайте мы вам сделаем что-то». Все делается совсем под другим контекстом, с улыбкой, расслаблено. Но цели точно такие же», - говорит писатель.

По словам Данченко, французская дипломатия считается одной из ведущих в мире.

«Может быть, со времен Миттерана там уже пошло на спад по той причине, что нет сильных лидеров. Но в последнее время сильные лидеры – просто беда во Франции. Взять того же Олланда… Дорогие украинцы, посмотрите, какие бывают примеры. Что если президент убедился, что он не смог предложить ничего своей нации, он понял, что не справился – человек просто не стал баллотироваться на второй срок. Давайте поучимся хотя бы этому у Франсуа Олланда», - сказал он.

В то же время Толкачев назвал английскую дипломатию очень изысканной.

«Согласно исследованиям российского ученого Шапталова… Он отмечал, что англичане очень давно поняли, что Россия является немного психически неполноценной. И вот если ей польстить, ею можно манипулировать. Поэтому англичане отправляли к российским императорам своих дипломатов, которые рассказывали «вы же самый великий дипломат, а мы тут от Наполеона страдаем…». И странным образом россияне 5 раз включались в антинаполеоновские коалиции, хотя никаких интересов там не было. Вот так англичане манипулировали российским императором, удовлетворяя свои интересы», - рассказал ведущий.

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