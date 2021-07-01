Украина единственная страна, которая хочет внедрить налог – акцизный сбор при производстве электроэнергии из солнца или ветра, чего нет в других европейских странах, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Он отметил, что правительство обманывает инвесторов, которые вложили в Украину в сектор зеленой энергетики 12 млрд долларов.

«Правительство должно денег инвесторам, обманывает их и не сотрудничает с ними. А еще и законом №5600 хотят ввести впервые в Европе акциз на зеленую энергетику. Нигде в Европе на альтернативную энергетику не вводит дополнительный налог», - заявил Спивак.

Он отметил, что европейские государства помогают зеленой энергетике развиваться, чтобы она заменяла старые неэкологичные технологии.

«А мы пытаемся ввести налог… Четверо достаточно известных инвесторов сегодня идут в арбитраж: американец, канадская компания, норвежская компания и литовская компания. Идут в арбитраж, и они выиграют», - пояснил эксперт.

«Деньги не приходят в государство, в котором государственные органы власти – правительство плевать хотели на инвесторов, не исполняют свои обещания, не платят по долгам и т.д», - сказал Спивак.

Он отметил, что инвесторы уходят из Украины по трем причинам.

«Это долги, ложь Шмыгаля и абсолютно бездарная налоговая политика. Это последовательная история в череде всех решений, связанных с инвесторами, которые работали на украинском рынке», - подытожил он.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.