Поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь

Как известно, украинские пользователи с 1 мая 2021 года могут выбрать годовой тариф и не волноваться по поводу ежемесячных изменений цен на голубое топливо. В среднем, стоимость топлива в годовых тарифах разных компаний составила около 8 гривен за кубометр.

Те же, кто этого не сделал, сталкивается с такой ситуацией, что тариф на газ ежемесячно растет.

В сентябре больше все придется платить тем. Кто пользуется услугами следующих компаний: «ТАС Энергия» — 20,96 грн/кубометр, «КиевгазЭнерджи» — 19,8 грн/куб, «Кременчуггаз Трейдинг» — 19,1 грн/куб, «Львовэнергосбыт» — 19,78 грн/куб.

А вот самые низкие тарифы на сентябрь установили «Агросинтез Трейдинг» — 7,80 грн/куб (при условии перехода на годовой тариф); «Евода Трейд» — 7,88 грн/куб (годовой тариф); «Черкассыгаз сбыт» — 7,89 грн/куб (годовой тариф); «Уманьгаз сбыт» — 7,89/куб (годовой тариф); «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн за кубометр (годовой тариф).

Пользоваться месячным, а не годовым тарифом все еще выгодно клиентам пяти газовых компаний: «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» — 9,35 грн за кубометр (годовой тариф — 13,50 грн), «Житомирская областная энергоснабжающая компания» — 13,40 грн/куб (годовой тариф — 13,50 грн), «Галнафтогаз» — 7,99 грн/куб (годовой тариф — 10,99 грн), «Стрыйнафтогаз» — 7,99 грн/куб (годовой — 11,99 грн), «Маргаз» — 8,79 грн/куб (годовой — 9,75 грн).

Отметим, в Украине более чем за пол года выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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