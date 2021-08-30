В Украине процесс администрирования налога на недвижимость планируют передать властям на местном уровне.

Об этом сообщет UBR.

"Чаще всего в быту этот налог именуют, как "налог на роскошь". Налог в основном взимается за излишки площади (за каждый кв. м. сверх предусмотренной нормы). Но если площадь квартиры превышает 300 "квадратов", а дома – 500 кв. м., то единоразово за такой объект придется заплатить 25 тыс. грн", – отметил экперт по недвижимости Юрий Пита.

Государственная налоговая служба в мае запустила пилотный проект реформирования администрирования налогообложения. В него попали Черниговская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Черкасская области. Благодаря проекту, по данным налоговиков, удалось увеличить налоговые поступления, которые перечисляли указанные регионы.

Главной целью проекта в Государственной налоговой службе назвали введение паспорта территориальной общины. В нем будет информация о демографических показателях и административно-территориальном устройстве, налоговые данные, финансовые показатели, объекты налогообложения.

По мнению экспертов по недвижимости, новая модель станет всеукраинской и позволит Госслужбе в каждой территориальной общине оценить налоговый потенциал. Налог на недвижимость также придется платить в местный бюджет. Эксперты отметили, что новый подход не должен усложнить жить налогоплательщиков. Перевод на "местное администрирование" теоретически должен улучшить качество услуг. Налог должны платить собственники жилья с излишками площади – от 120 квадратов для домов и 60 квадратов для квартир.

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