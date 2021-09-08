Кабінет Міністрів України рішення про призначення державної довічної стипендії для деяких громадян

Розмір виплат для деяких українців складе понад 5500 грн. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

Так, 8 вересня під час засідання уряду було прийнято рішення про призначення довічної стипендії 26 громадянам України, які рятували євреїв під час Голокосту та Другої світової війни. А саме нововведення торкнуться:

18 Праведників народів світу,

6 Праведників України,

2 Праведника Бабиного Яру.

Розмір виплат складатиме три прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії або зарплати, і в підсумку щомісячна сума дорівнюватиме 5 562 тис.грн.

Виплати стипендії здійснюватимуться з 1 червня 2021 року.

Зазначимо, з 1 жовтня уряд готується переглянути пенсії людям у віці від 75 до 80 років. Планується, що пенсіонери отримуватимуть надбавку в розмірі 400 гривень. Мінімальна пенсія для українців, які досягли необхідного трудового стажу (20 років для жінок і 25 років для чоловіків), буде підвищена до 2500 гривень.

Зазначимо, перегляд розміру цих виплат повинен був відбутися в липні цього року, проте його перенесли.

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