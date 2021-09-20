Полиция обьявила розыск несовершеннолетней девушки с редким именем

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Мадонну Алехину, жительницу Олешки в Херсонской области.

Об этом говорится на странице областной полиции в Facebook.

Около 16 часов 19 сентября она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Связь с ней отсутствует. Исчезнувшая Мадонна Алехина 2006 года рождения - ей 15 лет.

На вид пропавшей девочке 15-16 лет, ее рост 150-155 см, она среднего телосложения, у нее волосы длинные, а глаза карие. Кроме того, у нее есть особая примета - на левом виске, у брови, небольшой шрам.



В полиции просят всех, кто владеет информацией о пропавшей, сообщить в отделение полиции по телефонам: (05542) 2-13-87, 0958473802, 0661831160 или на спецлинию 102.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.