Определенной категории граждан обещают помощь для оплаты коммунальных услуг в размере до 10 тысяч гривен в месяц

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко раскрыл, кто может рассчитывать на такие суммы в этом отопительном сезоне. Речь о многодетных семьях и детских домах семейного типа.

По словам замминистра, на сегодня назначение выплат происходит в индивидуальном порядке и зависит от размера дохода и платы за услуги ЖКХ.

«В частности, для многодетных семей, детских домов семейного типа, которые занимают большую жилую площадь, размер субсидий в отопительном сезоне 2021-2022 годов будет составлять до 10 000 гривен», - сообщил Музыченко.

Отметим, в среднем получателям субсидий в Украине в неотапливаемый сезон "капает" от государства 300-350 гривен в месяц на оплату коммуналки, но с включением отопления суммы возростают до двух тысяч (порой, может доходить и до 3-5 тысяч гривен, в зависимости от состава домохозяйства, уровня потребления услуг и размера тарифов).

Также Музыченко напомнил, что субсидия перечисляется человеку в том месяце, за который нужно заплатить жилищно-коммунальные услуги. Государство 1-2 числа направляет средства в регионы и после 4-го они должны поступить субсидиантам.

Напомним, что в Минсоцполитики раскрыла, кого могут лишить субсидий

Как Politeka писала, что размер субсидий в Украине изменится автоматически, названа сумма: "Если повысятся тарифы..."

Также Politeka сообщала, что Шмыгаль раскрыл, к чему готовиться украинцам: как изменятся тарифы на газ, свет и тепло