Все не так уж плохо

На заседании парламента подняли вопрос с подготовкой Украины к отопительному сезону и что будет с тарифами на коммунальные услуги

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил с трибуны Рады, что страна готова к отопительному сезону, а тарифы расти не будут, передает "РБК-Украина". По его словам, разработаны пять шагов, по которым украинцы должны благополучно пережить зиму.

В частности, план Кабмина предусматривает, что тарифы на газ, электроэнергию и отопление меняться не будут, кроме того, всех нуждающихся обеспечат субсидиями.

Что касается газа, Шмыгаль упомянул, что в мае в стране запустили годовой продукт, который предусматривает цену меньше 8 грн за куб.м и она не будет меняться весь отопительный сезон.

Тарифы на тепло и горячую воду менять могут только местные власти, но оюъективных оснований сделать это у них нет. "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, то есть цена не будет увеличиваться. По данным Шмыгаля, уже 70% предприятий теплокоммунэнерго заключили эти трехлетние контракты.

Касательно электроэнергии, Кабмин уже снизил тариф для 80% домозозяйств - с 1 октября для тех, кто потребляет менее 250 кВт в месяц тариф составит 1,44 грн. Тариф на электроотопление расти не будет.

Глава Кабмина подытожил, что на субсидии в этом году собираются дополнительно выделить 12 млрд гривен, так что задолженностей не предвидется. Также он заявил, что Украина уже на 90% готова к старту отопительного сезона.

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