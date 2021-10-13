Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать заявление ДТЭК Сети на покупку контрольного пакета акций «Кировоградоблэнерго».

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета, который рассматривает заявление компании на концентрацию.

Согласно сообщению АМКУ, компания «ДТЭК Сети» предложила АМКУ на как минимум до 2026 года дополнительно отчитываться о прозрачности работы «Кировоградоблэнерго».

Напомним, компания ДТЭК объявила о намерении приобрести акции «Кировоградоблэнерго» весной 2021 года. Вскоре компания обратилась за разрешением к АМКУ.

Отметим, что работа каждого облэнерго - естественной монополии на конкретной территории - регулируется со стороны НКРЭКУ. Государство в лице НРКЭКУ определяет как уровень доходов компаний так и их расходы.

Государство накладывает на облэнерго обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.

В ДТЭК отметили подчеркнули, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.