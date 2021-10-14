Ветеран войны на Донбассе Юрий Дмитренко растрогал проникновенными словами о буднях защитников страны и напомнил, что война очень близко.

Ветераны АТО ждут изменений, ждут того, чтобы мирные люди не тратили жизнь впустую, а помогали, консолидировались вокруг настоящих ценностей, поддерживали и помогали друг другу.

Об этом он рассказал в интервью для портала "Правда".

Юрий отметил, что когда вернулся в мирную жизнь не мог сразу понять происходящего: люди радуются, а на Донбассе война, смерть и слезы. Но потом он начал осознавать - так и должно быть на мирной территории Украины.

"В стране война, а люди отдыхают, ходят на какие-то мероприятия, развлекаются. Сначала я этого не понимал, но надо было осознать, что на самом деле это нормально и так должно быть. Так и надо, потому что, видимо, для того и я воевал, чтобы в моей родной Полтаве и на другой территории Украины люди не чувствовали войну", - рассказал он.

Юрий Дмитренко добавил, что есть многие украинцы, которые игнорируют происходящее на Донбассе, но признает, что такие люди есть в любой стране.

"Ясно, что есть много равнодушных людей. Но они есть в любом обществе. В одном больше, в другом – меньше. Так случилось. Надо понимать, что не самые лучшие люди голосуют на выборах, не самые лучшие люди живут с тобой на одной улице", - добавил ветеран АТО.

Юрий Дмитренко - представитель патрульной полиции из Киева. Ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях в 2014-2016 годах. Служил в 54-м отдельном разведбатальоне ВСУ. Получил ранение в марте 2016 года во время разведки подорвался на мине, потерял левую ногу.

Юрий занимается спортом, кроссфитом, испытывая собственные возможности и поощряя к занятиям спортом других раненых воинов.

Напомним, ветеран АТО возмутился политикой ООС.



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