Эксперты прогнозируют дефицит чеснока в этом году.
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Одна их главных причин неблагоприятные погодные условия. Осенние дожди, заморозки и засуха в этом году крайне негативно отразились на урожае чеснока.
Уже сейчас на рынках за это овощ просят 60-70 грн за килограмм. Правда, кое-где чеснок продают уже за 80 грн за килограмм. При этом эксперты отмечают, что уже к зиме его стоимость может вырасти до 100 гривен.
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При этом за последний год в Украине существенно подорожали основные продукты. Например, цена сахара изменилась в двое, а подсолнечное масло выросло в цене на 75,6%. Кроме того, более чем на половину увеличилась стоимость яиц, хлеб подорожал на 16,5%, а мясо на 10%.
Но это еще не предел. Ведь из-за подорожания природного газа существенно возрастет и себестоимость продуктов. Ведь предприятия пищевой промышленности чаще всего используют именно газ для производства продуктов питания.
Поэтому в ближайшее время прогнозируется подорожание хлеба, а также овощей.
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