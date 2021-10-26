Эксперты прогнозируют дефицит чеснока в этом году.

Об этом рассказали в программе "Сніданок з 1+1".

Одна их главных причин неблагоприятные погодные условия. Осенние дожди, заморозки и засуха в этом году крайне негативно отразились на урожае чеснока.

Уже сейчас на рынках за это овощ просят 60-70 грн за килограмм. Правда, кое-где чеснок продают уже за 80 грн за килограмм. При этом эксперты отмечают, что уже к зиме его стоимость может вырасти до 100 гривен.

При этом за последний год в Украине существенно подорожали основные продукты. Например, цена сахара изменилась в двое, а подсолнечное масло выросло в цене на 75,6%. Кроме того, более чем на половину увеличилась стоимость яиц, хлеб подорожал на 16,5%, а мясо на 10%.

Но это еще не предел. Ведь из-за подорожания природного газа существенно возрастет и себестоимость продуктов. Ведь предприятия пищевой промышленности чаще всего используют именно газ для производства продуктов питания.

Поэтому в ближайшее время прогнозируется подорожание хлеба, а также овощей.

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