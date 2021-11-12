Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Украины, бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о причинах своего увольнения с должности, на которой проработал полгода.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Шесть месяцев, которые мы работали, прокуратура не продавалась. В прокуратуре не было телефонного права, нам не звонили и даже не просили сделать то или иное дело. Шесть месяцев прокуратура впервые в истории Украины жила по закону. И когда начались крупные дела по коммерческим банкам, мы расследовали дела двенадцати коммерческих банков, которые у украинцев украли деньги и вывели за границу», - рассказывает он.

Экс-генпрокурор отмечает, что многие из этих олигархов скрываются за границей от правосудия.

По словам Рябошапки, ни попыток, ни смысла договориться с его командой не было.

«С самого начала, как только началась переаттестация прокуроров, как только прокуроры, сидевшие на зарплате у олигархов, политиков, депутатов, чиновников и бизнеса, начали вылетать из системы, сразу начался этот стон прокуроров и медийные атаки на нас. С самого начала нас начали дискредитировать», - говорит он.

Как ранее сообщала Politeka, Петр Кульпа рассказал, как в Польше соблюдается баланс между интересами государства и владельцев крупных корпораций и предприятий.

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