Политтехнолог Петр Охотин оценил значение соцсети Facebook для современной политики, а также рассказал о последствиях и реакции общества на это.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

Как рассказывает эксперт, в один момент Facebook вышел на уровень политики и из социальной сети превратился в политический инструмент. В то же время, он указывает на последствия этой ситуации: «Именно он стал источником кризиса медиасферы. Из-за Фейсбука люди перестали доверять масс-медиа, переключившись на блогеров, причём не таких, которым действительно стоило бы доверять».

Итак, констатирует Охотин, эта ситуация с Facebook действительно стала проблемой, требующей решения. Он подчеркивает, что государство со своей стороны уже не могло быть гарантом благополучия и безопасности и проявило свое бессилие.

Политтехнолог объясняет, что решение удалось найти в изменении регулирующего и антимонопольного законодательства. «Одним словом, пришлось вводить дополнительные ограничения», - утверждает Охотин.

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