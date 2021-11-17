В выходные будет тепло во всех регионах

В ближайшие дни украинцев ждет неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры.

Об этом сообщает Meteoprog.

По прогнозам синоптиков по всей территории Украины будет наблюдаться колебание температуры, усиление ветра и изменения атмосферного давления. Такие процессы называют "погодными качелями", и они не лучше всего влияют на метеозависимых людей.

К выходным во всех регионах Украины будет потепление. Даже до +14 градусов. Однако теплый атмосферный фронт принесет дожди.

В четверг, 18 ноября, синоптики прогнозируют облачность. В некоторых регионах будут осадки в виде дождя или мокрого снега.

В выходные ожидается более сухая и теплая погода. В некоторых регионах днем температура воздуха прогреется до +10, а в южных областях даже до +14 градусов.

Накануне руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщил, что за следующие 100 лет климат Украины претерпевает значительные изменения. Ожидается, что лето станет более жарким, а традиционная зима со снегом и морозами совсем исчезнет. Это все последствия глобального потепления.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украине сильный мороз: когда похолодает до -10.