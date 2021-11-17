В ближайшие дни украинцев ждет неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры.
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По прогнозам синоптиков по всей территории Украины будет наблюдаться колебание температуры, усиление ветра и изменения атмосферного давления. Такие процессы называют "погодными качелями", и они не лучше всего влияют на метеозависимых людей.
К выходным во всех регионах Украины будет потепление. Даже до +14 градусов. Однако теплый атмосферный фронт принесет дожди.
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В четверг, 18 ноября, синоптики прогнозируют облачность. В некоторых регионах будут осадки в виде дождя или мокрого снега.
В выходные ожидается более сухая и теплая погода. В некоторых регионах днем температура воздуха прогреется до +10, а в южных областях даже до +14 градусов.
Накануне руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщил, что за следующие 100 лет климат Украины претерпевает значительные изменения. Ожидается, что лето станет более жарким, а традиционная зима со снегом и морозами совсем исчезнет. Это все последствия глобального потепления.
Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украине сильный мороз: когда похолодает до -10.