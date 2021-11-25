Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, почему украинцы выезжают на заработки за границу.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«На сегодняшний день можно констатировать, что есть большая конкурентная борьба за рабочие руки и Украина проигрывает эту борьбу. На сегодняшний день украинец, который хочет заехать и поработать в Польшу, ему выдают приглашение на приезд на шесть месяцев. Также с нового года Польша хочет изменить свое законодательство и не брать налоги с минимальной заработной платы, поэтому их экономика просто нуждается в рабочих руках. Также я уверен, что через год или два и Германия упростит трудоустройство, которое также будет привлекать к себе украинцев», - рассказал Воскобойник.

Воскобойник сказал, что все эти события приведут к тому, что деньгами мы эту ситуацию не изменим. Наиболее тяжелое решение - это изменить страну настолько, считает он, чтобы люди видели свое будущее. Когда люди не видят будущего своего личного и детей, подчеркнул он, то, конечно, они хотят уехать из страны. Но в Украине сложилась прослойка людей примерно 13-16%, отметил он, вовлеченная постоянно в трудовую миграцию, а 80-85% никуда не уедет из Украины. Поэтому украинским властям нужно делать все, сообщил он, чтобы сохранить этих людей.

«Я уже не говорю о том, что страну нужно менять, чтобы люди возвращались. Но если власть удержит тех, кто здесь в Украине, то у нас появится хотя бы отдаленный, но шанс. Но хуже всего, что в Украине отсутствует образ прогнозируемого будущего. Когда люди смотрят вокруг и видят с одной стороны свою жизнь, а с другой стороны они видят вызовы и призывы нашей власти, а потом они видят конкретные действия этой власти. Потому что наши чиновники, не создавшие никаких условий для нормальной жизни людей, вынужденно уезжающих зарабатывать деньги за границу, требуют, чтобы человек приезжал и платил налоги, при этом сами их не платят. Потому люди и отрываются от страны», - резюмировал Воскобойник.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что один работающий будет содержать одного пенсионера.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о своей модели пенсионного фонда.