Решено поднять цену на проезд в общественном транспорте - "чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров".

Так, проезд подорожает в Киеве, так как "нынешняя цена не соответствует экономически обоснованному тарифу". С момента последнего повышения тарифов в 2018 году существенно изменились факторы, такие как индекс потребительских цен, "минималка" и другие, поэтому КГГА вынуждена поднять стоимость проезда в общественном транспорте, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу этого ведомства.

После повышения тарифов, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) в Киеве будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

С «Картой киевлянина» стоимость поездки составит 12 грн.

Для жителей Киевской области цена за проезд будет от 14,20 до 14,50 гривен, если покупать проездной. А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 гривен.

Киевляне активно обсуждают в Сети ситуацию с повышением проезда:

"Думаю, что нужно кроме повышения подымать уровень транспорта"

"Правильно, надо соответствовать европейским стандартам! Вот только соц стандарты на уровне Гондураса!"

"Пусть зарплату поднимают на 3 штуки грн"

"Спасибо, что 20, а не 200"

"Как будто карта киевлянина есть у всех киевлян 🙄"

"100 надо, а то народ "жирует" ездят вместо того что бы пешком ходить ... 😱"

"Минимальная зарплата 6500, чтобы добраться до работы (двумя видами транспорта 5 раз в неделю в обе стороны) это 960 грн, вычтем квартплату (без отопления) около 2000..и как прожить в этой стране на 3500 одному человеку?"

Напомним, что в Киеве вводят новые правила в общественном транспорте: как придется платить за проезд

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