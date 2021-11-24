В одном из вагонов киевской электрички вандалы разбили окно - сотрудники решили не заморачиваться с ремонтом.

Об этом говорится в телеграм-канале "Киев оперативный".

"Работники электрички проявили изобретательность и тупо взяли и заклеили то окно рекламой. Спешили так, что даже стекло не убрали, потому что пассажиры - превыше всего. Все для людей. Лучшему транспорту в Киеве быть и другие клевые девизы", - подписал фото автор поста.

"Стекло только забыли убрать, но ничего люди сами уберут, ведь не по 20 ещё", "Стоимость проезда говорит за сервис. Чем дороже тем ещё хуже", "у машиниста видимо в кармане есть дорогая деталь которая может понадобиться в дороге

и с десяток окон", "Пересаживайтесь с машин на общественный транспорт, зачем вам те машины", - комментируют инцидент украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что вукраинской столице решили изменить цены на проезд - проехаться в общественном транспорте можно будет за значительно большую сумму, чем ранее.

Разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн.

Те, кто владеет Kyiv Smart Card цена проезда составит от 15 до 20 гривен, в зависимости от количества купленных поездок: 15 грн - 50 поездок, 20 грн - 1-9.

Напомним, что подорожает общественный транспорт

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