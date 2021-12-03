В Днепре 10-летняя девочка попала в больницу с подозрением на пневмонию, потому что была вынуждена просить средства на лекарства у прохожих возле аптеки.

Житель Днепра сообщил патрульным полицейским о 10-летней девочке, которая просила средства на лекарства возле одной из аптек. По словам мужчины, он заметил ребенка и отвез ее в больницу, поскольку она очень сильно кашляла, передает Патрульная полиция Днепропетровской области в Facebook.

Правоохранителям девочка рассказала, что заболела, а когда вернулась домой из школы и застала свою мать в нетрезвом состоянии, приняла решение пойти в аптеку за лекарствами. Поскольку денег у нее не было, пришлось просить у прохожих.

По данным медработников, у девочки диагностировали острый бронхит с подозрением на пневмонию. Ее госпитализировали, а патрульные вызвали работника ювенальной превенции. Матери сообщили, что ее дочь находится в больнице. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция.

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