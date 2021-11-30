В мире ужесточаются правила, связанные с вакцинацией против коронавируса. Прививки становятся не просто обязательными - отказавшись, можно загреметь за решетку.

Нововведение разрабатывают в Австрии. В СМИ попал черновой вариант соответствующего закона, который парламент страны должен рассмотреть 6 декабря, пишет издание Die Presse.

Тем, кто проигнорирует два официальных уведомления об обязательной вакцинации, грозит наказание. Оно будет заключаться в штрафе до 7,2 тысячи евро или четырех месяцах тюрьмы. Минимальный штраф - 3,6 тыс. евро.

Если обе палаты парламента Австрии примут этот закон, он вступит в силу с февраля 2022 года.

Издание отмечает, что закон будет распространяться на людей, которые имеют постоянное место жительства в Австрии.

Из обязательной вакцинации планируют исключить тех, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, беременных (но не всех, а по показаниям медиков) и детей в возрасте до 12 лет.

Добавим, согласно плану Всемирной организации здравоохранения, до конца 2021 года в каждой стране вакцинацию должны пройти 40% населения, а к середине 2022 - 70%. На сегодня имеем ситуацию, что 82 государства не справляются с поставленной задачей, - из-за неравномерного распределения вакцин.

По данным Минздрава Украины в стране за последние сутки вакцинацию получили 226 059 человек, из них одну дозу получили 71 124. С начала кампании проведено 24 514 289 прививок.

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