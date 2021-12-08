Чего нельзя делать в этот день

Узнайте, какой 9 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

9 декабря христиане чтят память мученика Георгия Победоносца, который жил в III веке на территории Каппадокии.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Празднование дня в честь Георгия Победоносца основали на память про освящение Георгиевского храма в Киеве в 1051-1054 годы. Георгий считается небесным покровителем князя Ярослава Мудрого.

Георгий раздал все свое имущество бедным людям, а сам отправился к императору и открыто заявил, что является христианином. Несмотря на то, что до этого Георгий служил верой и правдой императору, Диоклетиан приказал подвергнуть его многочисленным пыткам.

Перед смертью Георгий осенил крестным знамением статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. Жена императора бросилась к ногам Георгия и просила его простить Диоклетиана и грехи, совершенные им. В результате, вместе с Георгием она погибла от рук язычников.

Какие традиции на праздник

Если в этот день человек отправлялся в дальнюю дорогу, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении поездки.

Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем. Пойдите в церковь.

Запреты на праздник

Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.

Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все занятые ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Холодный день — зима будет суровой.

Выпал иней 9 декабря — будет хороший урожай.

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