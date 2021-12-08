Узнайте, какой 9 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
9 декабря христиане чтят память мученика Георгия Победоносца, который жил в III веке на территории Каппадокии.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Хименес-Браво больше не живет один, судья "Мастер Шеф" в восторге: "Как хорошо, когда..."
Внезапно скончался известный музыкант, ему было всего 30 лет: подробности трагедии
Новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря
Празднование дня в честь Георгия Победоносца основали на память про освящение Георгиевского храма в Киеве в 1051-1054 годы. Георгий считается небесным покровителем князя Ярослава Мудрого.
Георгий раздал все свое имущество бедным людям, а сам отправился к императору и открыто заявил, что является христианином. Несмотря на то, что до этого Георгий служил верой и правдой императору, Диоклетиан приказал подвергнуть его многочисленным пыткам.
Перед смертью Георгий осенил крестным знамением статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. Жена императора бросилась к ногам Георгия и просила его простить Диоклетиана и грехи, совершенные им. В результате, вместе с Георгием она погибла от рук язычников.
Какие традиции на праздник
Если в этот день человек отправлялся в дальнюю дорогу, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении поездки.
Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем. Пойдите в церковь.
Запреты на праздник
Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.
Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все занятые ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
-
Холодный день — зима будет суровой.
- Выпал иней 9 декабря — будет хороший урожай.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.