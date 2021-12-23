Politeka.net расскажет, как от нее уберечься. Ожидается, что магнитные бури придут в Украину с 23 по 24, а также 28 декабря. Такие колебания особенно заметно влияют на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В период магнитных бурь увеличиваются риски повышения артериального давления, может возникать аритмия, общее плохое самочувствие.
Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головных болей, слабости и общего ухудшения состояния. Также следует знать, что в дни магнитных бурь часто обостряются хронические болезни.
Если метеозависимые люди будут заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, то они будут подготовленными и смогут в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Огневич после разрыва с победителем «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год: «Решили начать…»
Звезда "Холостячки" Свечкоренко устроил пылкие танцы с возлюбленной: первые кадры пары
В Италии 81-летний пенсионер застрелил сиделку из Украины: "Я больше не мог терпеть"
Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
Примите следующие меры, чтобы избежать плохого самочувствия:
- Проверьте свою аптечку: все ли есть медикаменты, которые могут понадобиться.
- Соблюдайте режим сна, полноценно и правильно питайтесь.
- Больше двигайтесь, бывайте на свежем воздухе.
Напомним, что мороз атакует с новой силой: до скольки опустится температура.
Еще Politeka писала, что Украину занесло снежными сугробами, кадры: "Зимняя красота".
Также Politeka сообщала, что морозная погода зажала Украину в тиски: озвучен свежий прогноз.