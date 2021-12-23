Подготовьтесь заранее - это важный период для метеочувствительных людей, когда солнечная активность высокая, они могут испытывать нагрузку на свой организм.

Politeka.net расскажет, как от нее уберечься. Ожидается, что магнитные бури придут в Украину с 23 по 24, а также 28 декабря. Такие колебания особенно заметно влияют на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В период магнитных бурь увеличиваются риски повышения артериального давления, может возникать аритмия, общее плохое самочувствие.

Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головных болей, слабости и общего ухудшения состояния. Также следует знать, что в дни магнитных бурь часто обостряются хронические болезни.

Если метеозависимые люди будут заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, то они будут подготовленными и смогут в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия.

Примите следующие меры, чтобы избежать плохого самочувствия:

Проверьте свою аптечку: все ли есть медикаменты, которые могут понадобиться.

Соблюдайте режим сна, полноценно и правильно питайтесь.

Больше двигайтесь, бывайте на свежем воздухе.

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