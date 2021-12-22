Морозне арктичне повітря ще нікуди не піде в четвер, 23 грудня. Українцям слід запастися терпінням і теплим одягом.

Свіжим прогнозом погоди на четвер, 23 грудня, поділилися фахівці Укргідрометцентру. Сильне похолодання, яке почалося пару днів тому на всій території України, на жаль, продовжиться. При цьому погода буде стояти ясна, без опадів.

Найхолодніше завтра буде на Сході. Стовпчики термометрів вночі тут опустяться до -14...-16 градусів, вдень очікуються морози до -11.

У Центрі та на Півночі слід підготуватися до 13-14-градусних морозів в темний час доби, вдень до -10.

На Півдні, традиційно, найтепліше. -6...-8 градусів вночі і -4...-6 вдень.

На Заході морози вдарять до -12 вночі і -7 градусів удень.

У Києві в четвер, 23 грудня, температура повітря коливатиметься в межах 7-9 градусів нижче нуля вдень і 12-14 градусів зі знаком мінус вночі. Вітер північно-західний 5-10 м/с, без опадів.

За даними народного синоптика Наталії Діденко, похолодання в Україні триватиме до п'ятниці, потім градуси поповзуть вгору, на вихідних вже - до невеликих "плюсів". Потепління прийде з мокрим снігом і дощем. Настільки різкі погодні перепади, попереджає Діденко, можуть негативно позначитися на метеозалежних українцях.

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