Двадцатого января празднуем Собор Предтечи и Крестителя Господня св. Иоанна Крестителя, или в народе Иоанна Крестителя, Ивана Бражника.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 20 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Иоанн родился в семье священника Захарии и Елисаветы, родственницы Богородицы, когда они были в возрасте и уже не надеялись иметь детей. Предтеча – значит «предшественник».

Святой Иоанн, по церковному преданию, был послан Богом, чтобы помочь людям подготовиться до появления Иисуса Христа. Иоанн Креститель своим суровым образом жизни дал образцовый пример святой жизни. За отважное проповедования Ивану отрубили голову. Часть его святых мощей похоронена в Севастии.

Какие традиции на праздник

В этот день обязательно натощак выпивали крещенскую воду. Таким образом можно было сохранить здоровье на долгое время.

С этого дня начинается период сватовства и свадеб, когда можно уже употреблять не постную пищу и выпивать.

Второе название этого праздника – Посвятки. В этот день хозяин дома встает рано утром и угощает домашних животных тем хлебом-солью, который лежал под образами еще от «богатой кутьи». По народным представлениям, эти рождественские дары сделают скот плодотворным.

Что нельзя делать

Не рекомендуется поднимать с пола булавки или иголки. Считается, что вместе с ними можно захватить и негативную энергию.

Ни в коем случае нельзя завидовать, особенно говорить об этом вслух. 20 января нужно постараться порадоваться за ближнего – тогда частичка его удачи передастся и вам.

Лучше не пить из стеклянных кружек и чашек, иначе привлекательность и молодость утечёт. В этом были уверены предки.

20 января не следует рисковать, особенно своим здоровьем. Подорвав его в этот день, поправить удастся очень нескоро.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Если в этот день – полнолуние, то весной будет сильное наводнение, и реки выйдут из берегов

Если в этот день идет дождь, или же стоит туман, значит, будет богатый урожай хлеба.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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