Как передает Politeka.net со ссылкой на Super, мужчина скончался в больнице 19 января, а происшествие с его участием произошло 18 января. Как стало известно, 37-летний актер столкнулся с лыжником на горнолыжной трассе на юге Франции. Примерно через час после происшествия его доставили на вертолете в больницу, но врачам не удалось спасти актера.

Позже директор горнолыжного курорта Ла Розьер заявил, что во время столкновения Гаспар Ульель был без шлема. Само столкновения не было опасным, поскольку второй лыжник серьезно не пострадал. Более того, он находился рядом с актером до тех пор, пока не подоспела помощь.

Отметим, что у актера осталась девушка и шестилетний сын. Он был известен широкой публике по роли Ганнибала, а также фильмам «Долгая помолвка» и «Париж, я люблю тебя». Также актер сыграл в сериале «Лунный рыцарь», который появится на экранах в 2022 году.

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