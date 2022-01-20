Благодаря слаженной работе атомных и тепловых электростанций, в первую очередь частных, Украине удалось без перебоев и отключений пройти максимальные нагрузки на энергосистему в разгар отопительного сезона.

Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова на своей странице в Facebook

"На прошлой неделе в Украине прошел очередной пик морозов. Местами столбик термометра опускался ниже 16-17 С. Несмотря на это украинской энергосистеме удалось справиться с повышенной нагрузкой без отключений и сбоев. Это произошло за счет нескольких факторов. Во-первых, у нас стабильно работала атомная энергетика. Во-вторых, серьезную поддержку, без которой мы бы не обошлись в пиковые периоды потребления, оказали балансирующие мощности - тепловая генерация», – пишет Омельченко.

Эксперт отметил, что на фоне увеличения потребления электричества, существенно увеличились объемы ее производства. Так, потребление электричества с 7 по 13 января возросло с 422 до 523 млн кВт∙ч

По мнению эксперта, это произошло благодаря тому, что в работе находилось 14 из 15 энергоблоков АЭС, а общая доля атомных блоков в покрытии нагрузки на украинскую энергосистему колебалась на уровне 54-57%.

«В то же время, производство тепловой генерации увеличилось по сравнению с предыдущим теплым неделей почти на 30%, а доля ТЭС в покрытии нагрузки выросла почти на 6% - с 19,7% до 25,4%. В работе было до 42 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ», – подчеркнул Омельченко.

По его словам, которые подтверждаются данными НЭК "Укрэнерго", основную нагрузку в тепловой генерации взяли на себя ТЭС ДТЭК Энерго, на которых в работе находилось до 29 блоков. ТЭС государственной "Центрэнерго" работали лишь 6-7 блоками.

"То, как мы проходим пики холодов, хоть и не снимает всех рисков этого отопительного сезона, но тестирует нашу энергосистему на прочность. За неделю запасы угля на складах ТЭС выросли до 700 тыс. т, хотя еще в начале года недотягивали и до 400 тыс. т. И одно, и другое вселяет оптимизм. Чего, к сожалению, не скажешь о запасах газа», – резюмировал эксперт.