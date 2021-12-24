З 17 грудня в Україні набув чинності наказ Міноборони, яким затверджено перелік галузей і професій, за якими працюючі жінки повинні бути поставлені на військовий облік. Опублікований список необхідних документів, для того, щоб стати військовозобов'язаною:

  • заява про взяття на військовий облік (надає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);
  • паспорт або ID-карта, ідентифікаційний код;
  • фотографія 3*4;
  • свідоцтво про народження дітей або документи на опіку;
  • документ про освіту;
  • рішення військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров'я про проходження військової служби у мирний або воєнний час (надає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

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При цьому наголошується, що алгоритм, як жінкам стати на військовий облік, розроблений ще не до кінця, так що список необхідних документів може збільшитися. У Міноборони обіцяють незабаром доопрацювати алгоритм.

Більш того, у відомстві розглядають можливість надання документів онлайн.

Раніше повідомлялося, жінки яких галузей і професій повинні стати на військовий облік - всього 35 професійних напрямків. У список потрапили медики, працівниці індустрії і транспорту, журналістки, вчителі, вчені і т.д. Граничний вік – 60 років.

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