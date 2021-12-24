З 17 грудня в Україні набув чинності наказ Міноборони, яким затверджено перелік галузей і професій, за якими працюючі жінки повинні бути поставлені на військовий облік. Опублікований список необхідних документів, для того, щоб стати військовозобов'язаною:

заява про взяття на військовий облік (надає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);

паспорт або ID-карта, ідентифікаційний код;

фотографія 3*4;

свідоцтво про народження дітей або документи на опіку;

документ про освіту;

рішення військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров'я про проходження військової служби у мирний або воєнний час (надає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

При цьому наголошується, що алгоритм, як жінкам стати на військовий облік, розроблений ще не до кінця, так що список необхідних документів може збільшитися. У Міноборони обіцяють незабаром доопрацювати алгоритм.

Більш того, у відомстві розглядають можливість надання документів онлайн.

Раніше повідомлялося, жінки яких галузей і професій повинні стати на військовий облік - всього 35 професійних напрямків. У список потрапили медики, працівниці індустрії і транспорту, журналістки, вчителі, вчені і т.д. Граничний вік – 60 років.

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