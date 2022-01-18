У Міноборони відповіли на актуальні питання, пов'язані з постановкою на військовий облік і недавнім нововведенням щодо жінок.

Так, у міністерстві планують спростити процедуру взяття на облік і зробити її максимально дистанційною. Про це повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр в соцмережі Фейсбук.

За її словами, українкам не потрібно "прямо зараз йти в територіальні центри комлектування" (колишні військкомати).

"Протягом 2022 року триватиме перехідний період", - роз'яснила Маляр, додавши, що, крім спрощення процедури, ще належить вивчити питання пріоритетності професій споріднених військово-обліковим спеціальностям. Про всі зміни в Міноборони повідомлять додатково.

Крім того, Маляр заявила, що в 2022 році штрафувати нікого не будуть. Цей момент теж може зазнати змін.

У коментарях під постом Маляр відповіла українцям на питання, "чому не зробити відразу нормально": "Це процес і робота великої кількості людей, а поки ще й кількох силових відомств. Крім того, більшість законів вже в процесі їх реалізації потребують коригування. У законах все неможливо передбачити".

Водночас в Україні збирають підписи під петицією на сайті президента про скасування військового обліку для жінок. Володимир Зеленський відповів на вимоги і розпорядився скоротити список спеціальностей, а також змінити систему покарань за несвоєчасну постановку на облік.

Нагадаємо, в Україні з 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким жінки, чиї професії вказані в документі, повинні стати на військовий облік. До переліку увійшли близько 35 галузей і сотні спеціальностей, включаючи бухгалтерів і журналістів, вчителів і психологів, ба навіть музикантів. "Ухильниць" погрожують штрафувати від 850 до 1700 гривень, а їх роботодавців до 8500 гривень.

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