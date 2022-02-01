Так, в городе Ирпень на стене одного из киосков появилось объявление о том, что там якобы принимают оплату "Е-поддержкой", передает "ТСН".

Местные жители рассказали, что в этом "магазине" чаще всего покупают алкоголь и сигареты с помощью 1000 гривен за вакцинацию.

Оплатить покупки с помощью телефона там не составляет никакого труда.

Продавец отказался комментировать ситуацию, но сказал, что за "ковидную тысячу" покупают у них не только алкоголь, но и крупы и соки.

"Какие книги? Людям есть нечего, а вы им книги.Продавец же ясно сказала - в основном покупают крупы, гречку, макароны.Просто изначально нужно было принимать закон, что бы на эти деньги можно было купить еды. Так бы более честно было", " Читаю комментарии и понимаю что предприниматель все сделал правильно, все люди За! хоть по делу люди потратят свою 1000", " Чесно,я бы тоже потратила на продукты для детей ,а пришлось на книжки.Нам многодетной семье продукты были нужнее", " А почему бы и нет. Пусть человек сам решает куда ему тратить деньги", - пишут украинцы в сети.

Напомним о тысяче за вакцинацию: когда и кому из украинцев разрешат потратить деньги на лекарства.

Также писали, что украинцев предупредили об изменениях в выплатах за вакцинацию, "в ближайшее время будет..."

Politeka рассказывала, что делать тем, кто не получил тысячу за вакцинацию в этом году.