К Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые находятся в "красной" зоне, могут присоединиться еще десять. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Судя по обнародованным данным уровень заболеваний приближается к высшей отметке в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Показатели в Житомирском и Николаевском регионах превышены уже по трем критериям, но, как известно, для перехода в "красную" зону достаточно двух.
В желтой зоне пока находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области. При этом в первых двух нет превышений ни по одному критерию.
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Отметим, за сутки пятого февраля зарегистрировано 27 851 новых заражений коронавирусом. В результате были госпитализированы – 4 219 человек, поправилось – 6 089 человек, а летальных исходов – 109.
Всего за время пандемии в Украине заболело 4 284 059 человек.
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