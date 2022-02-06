Под угрозой попадания в "красную" зону в Украине оказались сразу 10 регионов, примечательно, что сейчас в ней уже находятся две области - далее читайте подробнее.

К Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые находятся в "красной" зоне, могут присоединиться еще десять. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Судя по обнародованным данным уровень заболеваний приближается к высшей отметке в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Показатели в Житомирском и Николаевском регионах превышены уже по трем критериям, но, как известно, для перехода в "красную" зону достаточно двух.

В желтой зоне пока находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области. При этом в первых двух нет превышений ни по одному критерию.

Отметим, за сутки пятого февраля зарегистрировано 27 851 новых заражений коронавирусом. В результате были госпитализированы – 4 219 человек, поправилось – 6 089 человек, а летальных исходов – 109.

Всего за время пандемии в Украине заболело 4 284 059 человек.

Напомним, ситуация с ковидом в Киеве ухудшается с каждым днем

Как сообщала Politeka, омикрон вытесняет Дельту, среди больных много детей

Также Politeka писала, что Украину накрыла волна вируса, "оранжевая" зона расширилась до 16 областей