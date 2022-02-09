Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в начале следующей недели Землю накроют магнитные бури. Ближайшая двухдневная магнитная буря накроет Украину 13-14 февраля, омрачив нам праздник всех влюбленных - День святого Валентина.
Даже слабые бури способны повлиять на работу энергосистемы и на самочувствие людей.
При магнитной буре могут возникнуть: головные боли, мигрень, "скачки" давления, обострение хронических болезней. Проблемы со здоровьем также наблюдаются у людей с метеочувствительностью, пожилых, людей с ССЗ, другими опасными состояниями.
Чтобы облегчить свое состояние во время бури, рекомендуется придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.
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Врачи рекомендуют в дни повышенной солнечной активности побольше гулять на свежем воздухе и вовремя ложиться спать. А людям с проблемами со здоровьем нужно держать аптечку под рукой.
Важно также не злоупотреблять тяжелой вредной едой, отказаться от алкоголя и меньше пить кофе, крепкий чай.
Напомним, магнитные бури ударили по украинцам, как уберечь себя.
Как Politeka писала, Украину накроет магнитная буря красного уровня: когда может появиться головокружение и одышка.
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