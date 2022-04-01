Появилось видео, как на Черниговщине жители одного из сел, освобожденных воинами ВСУ, встречали своих освободителей.
Кадры опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Жители освобожденного села встречали украинских военных с огромной благодарностью и предлагали угощения.
"Как же мы вас ждали", – говорили люди.
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Напомним, два населенных пункта Черниговской области-Слобода и Лукашовка – освобождены подразделениями оперативного командования “Север”.
Сейчас продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных «подарков», оставленных россиянами, и помощи местным жителям, которые были в оккупации.
Также вечером 31 марта появилась информация о том, что на Херсонщине освобождены 11 населенных пунктов: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригорьевка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.
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