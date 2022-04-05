Украинские защитники продолжают мужественно оборонять свою землю и наносить поражения оккупантам. В ночь на вторник, 5 апреля силы Противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили вражеские цели.
Как сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в области украинские военные сбили две вражеские цели.
"Доброе утро, Ривненщина! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу", – написал Коваль.
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Также о сбитой ракете противника сообщил в Telegram глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко:
"Вчера ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью".
Напомним, Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщала Politeka, в Украине уничтожили командный пункт.
Также Politeka писала, что оккупанты нанесли новый ракетный удар по Днепропетровщине, что известно.