Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль и глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказали, что произошло.

Украинские защитники продолжают мужественно оборонять свою землю и наносить поражения оккупантам. В ночь на вторник, 5 апреля силы Противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили вражеские цели.

Как сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в области украинские военные сбили две вражеские цели.

"Доброе утро, Ривненщина! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу", – написал Коваль.

Также о сбитой ракете противника сообщил в Telegram глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко:

"Вчера ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью".



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