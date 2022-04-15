В Пентагоне предупреждали, что кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Угрозы кремля по поводу ядерного оружия – это один из этапов информационной войны. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона 15 апреля.

Он отметил, что россия пытается увеличить ставки на военном поле. Однако никаких признаков подготовки такой атаки пока нет.

"Их главный козырь – ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь путина. Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне", – отметил Денисенко.

Стоит отметить, что ранее в Пентагоне предупреждали, что кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Напомним, путин устроил масштабную чистку в ФСБ из-за провала в Украине.

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