Угрозы кремля по поводу ядерного оружия – это один из этапов информационной войны. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона 15 апреля.
Он отметил, что россия пытается увеличить ставки на военном поле. Однако никаких признаков подготовки такой атаки пока нет.
"Их главный козырь – ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь путина. Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне", – отметил Денисенко.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
"Тела даже не забирают": оккупант успел записать свое последнее послание, аудио
Комендантский час усиливают в Киевской области: где лучше не появляться на улице до 18 апреля
"Уцелевшие спасались бегством": ВСУ пошли штурмом на оккупантов, фото успешной операции
Новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео: "Вы будете смеяться, но..."
Стоит отметить, что ранее в Пентагоне предупреждали, что кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.
Напомним, путин устроил масштабную чистку в ФСБ из-за провала в Украине.
Как сообщала Politeka, Христо Грозев раскрыл, почему международного суда над путиным не избежать.
Также Politeka писала, что Христо Грозев объяснил, почему план путина по захвату Киева провалился.