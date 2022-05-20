Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах и сильных порывах ветра.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности:

20 мая в северных, большинстве западных, центральных, Харьковской и Одесской областях;

21-22 мая в большинстве районов западных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областей;

21 мая на большинстве территорий Полтавской и Харьковской областей.

Также синоптик Наталья Диденко предупреждала, как изменится погода в Украине на этих выходных. Так, уже в субботу дождей в Украине станет больше - они пройдут везде, еще и с грозами, кроме Одесщины, Николаевщины, Херсонщины и Крыма. В воскресенье, 22-го мая, на Николая, ощутимо похолодает, днем температура воздуха снизится до +12+18 градусов.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.

Также Politeka писала, что названы пять сценариев финальной стадии войны.