Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за январь-март 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” этот показатель учитывается для исчисления размера пенсии.
С начала года на фоне полномасштабной военной агрессии рф средняя зарплата в Украинке резко сократилась. ПФУ приводит следующие показатели:
январь — 14055,38 гривен;
февраль — 14133,18 гривен;
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март — 13016,16 гривен.
Также Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 8 июня на пенсионные выплаты направлено 16,4 млрд грн, в том числе 4,7 млрд грн – на выплату пенсий через “Укрпочту”, 11,7 млрд грн – через уполномоченные банки.
Ранее директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко проинформировала о перерасчетах пенсий в 2022 году.
Следующий перерасчет выплат проведут с 1 июля в связи с изменением размера прожиточного минимума. Этот перерасчет увеличит минимальную и максимальную пенсионные выплаты, а также те составляющие пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.
Напомним, ранее Нацбанк объявил о новых требованиях.
Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.
Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.