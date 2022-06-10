Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за январь-март 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” этот показатель учитывается для исчисления размера пенсии.

С начала года на фоне полномасштабной военной агрессии рф средняя зарплата в Украинке резко сократилась. ПФУ приводит следующие показатели:

январь — 14055,38 гривен;

февраль — 14133,18 гривен;

март — 13016,16 гривен.

Также Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 8 июня на пенсионные выплаты направлено 16,4 млрд грн, в том числе 4,7 млрд грн – на выплату пенсий через “Укрпочту”, 11,7 млрд грн – через уполномоченные банки.

Ранее директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко проинформировала о перерасчетах пенсий в 2022 году.

Следующий перерасчет выплат проведут с 1 июля в связи с изменением размера прожиточного минимума. Этот перерасчет увеличит минимальную и максимальную пенсионные выплаты, а также те составляющие пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.