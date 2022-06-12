На денежную помощь могут рассчитывать несколько категорий граждан.

В Пенсионном фонде объяснили, как начисляется пенсия в связи с потерей кормильца за человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Выплату назначают нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении кормильца.

К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет (дети, которые учатся, и дети-сироты - 23 лет), либо старшие дети, которые получили инвалидность до 18 лет;

муж (жена), один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка, если они не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Размер выплаты не может быть ниже 100% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность, на одного нетрудоспособного члена семьи, 120% – на двух, 150% – на трех и более.

Чтобы получить выплату в связи с потерей кормильца необходимо лично подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или через web-портал электронных услуг ПФУ с использованием электронной подписи или BankID.

Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине.

Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.

Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.