В Пенсионном фонде объяснили, как начисляется пенсия в связи с потерей кормильца за человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Выплату назначают нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении кормильца.
К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети до 18 лет (дети, которые учатся, и дети-сироты - 23 лет), либо старшие дети, которые получили инвалидность до 18 лет;
- муж (жена), один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка, если они не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
Пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Размер выплаты не может быть ниже 100% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность, на одного нетрудоспособного члена семьи, 120% – на двух, 150% – на трех и более.
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В ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине: раскрыты новые суммы
Чтобы получить выплату в связи с потерей кормильца необходимо лично подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или через web-портал электронных услуг ПФУ с использованием электронной подписи или BankID.
Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине.
Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.
Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.