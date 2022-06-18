Так, эксперты ЦПД сразу возразили, что пенсионеры, которые уехали за границу, не смогут получить выплаты, якобы пенсия начисляется только тем, кто в Украине.

Сообщается, что органы Пенсионного фонда и социальной защиты населения осуществляют ежемесячное начисление пенсий и социальных пособий как внутренне перемещенным лицам, так и гражданам, которые выехали за границу из-за войны в Украине.

Также фейком являются заявления о том, что деньги пенсионеров, которые получали выплаты через "Укрпочту", а сейчас выехали за границу, пропали.

"Средства никуда не исчезли. Если вы за рубежом и в дальнейшем хотите получать выплаты, нужно изменить способ получения средств и перевести начисления на карточку", — поясняют в ЦПД.

Если же у человека нет банковской карты, а в иностранных банках для открытия счета требуют какие-то справки, то здесь тоже есть простое решение. Сейчас можно открыть карту онлайн через официальный сайт или мобильное приложение банка в Украине. При этом при открытии банковского счета финучреждение осуществляет идентификацию клиента через видеоверификацию.

Напомним, кто из украинцев в ближайшее время получит новые выплаты.

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